Registrado un nuevo terremoto de magnitud 5,9 en la región japonesa de Hokkaido

Archivo - Bandera de Japón. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo terremoto de magnitud 5,9 en la escala abierta de Richter ha sacudido este miércoles la región de Hokkaido, apenas dos días después de que un seísmo de magnitud 7,5 en esta misma zona derivara en la publicación de una alerta de tsunami, retirada el martes.

La Agencia Meteorológica de Japón ha indicado en un comunicado que el terremoto ha tenido su epicentro frente a las costas de la prefectura de Aomori, con el hipocentro situado a unos 30 kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha tenido lugar horas después del inicio de la reapertura de las escuelas por el terremoto del lunes, cuando se suspendieron las clases en más de 300 centros en las prefecturas de Aomori, Hokkaido, Iwate, Miyagi y Fukushima debido al temblor y la emisión de una alerta de tsunami asociada al mismo.

La mencionada agencia ha emitido durante la jornada una alerta a la población ante la posibilidad de réplicas o nuevos terremotos intensos que afecta a 182 localidades en dichas prefecturas, además de las de Ibaraki y Chiba, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kyodo.