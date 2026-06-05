Registrados daños materiales tras la explosión de un dron naval en el puerto de Constanza, Rumanía

Archivo - El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Constanza, en Rumanía, ha registrado daños materiales tras la explosión de un dron naval hallado en las inmediaciones de la infraestructura y que ya ha sido denunciado por el presidente, Nicusor Dan, como el segundo episodio significativo de seguridad en la costa rumana del mar Negro.

Según informa la agencia rumana AGERPRES, una nave industrial situada en la zona del muelle 78 del puerto ha quedado destruida tras la explosión de un dron naval, de la que informó el Ministerio de Defensa rumano.

"La zona ya estaba asegurada y aislada por fuerzas del Servicio de Inteligencia rumano, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa Nacional, y el objetivo se encontraba, en ese momento, en proceso de evaluación y aseguramiento", ha informado el Ministerio en una nota en la que insiste en que no ha dejado víctimas y apunta que el artefacto es "del tipo utilizado en la guerra de Ucrania".

Añade además que el objeto "no forma parte del equipamiento del Ejército rumano y no participó en los recientes ejercicios organizados por el Ministerio de Defensa en la zona del mar Negro".

REACCIÓN DEL PRESIDENTE

Por su lado, el presidente de Rumanía ha defendido la "rapidez" con la que han actuado las fuerzas de seguridad para evacuar y asegurar la zona "de forma preventiva antes de la explosión". "Hasta el momento no hay indicios de que haya habido víctimas. La prioridad fue y sigue siendo la protección de las vidas humanas y la seguridad de las infraestructuras portuarias", ha señalado.

Dan ha insistido en que se trata del segundo incidente de seguridad significativo de esta semana en la costa rumana, tras el hallazgo de una mina marítima y el incidente en Galati, donde un dron ruso impactó con un bloque de edificios y dejó dos heridos.

"Actualmente se están analizando las circunstancias en las que el dron llegó al puerto y cualquier riesgo adicional, y las autoridades directamente responsables informarán a medida que avance la investigación", ha explicado para recalcar que Bucarest cooperará estrechamente con los aliados de la OTAN y "seguirá tomando todas las medidas necesarias" para proteger a sus ciudadanos.

En este sentido, ha atribuido estos incidentes al ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania que provocan un deterioro del entorno de seguridad. "Estas situaciones especialmente graves son consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania", ha añadido.