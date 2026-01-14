El FBI registra la vivienda de una periodista de 'The Washington Post' por la presunta filtración de secretos de Estado

Archivo - Imagen de archivo de la sede del diario estadounidense 'The Washington Post'. - Europa Press/Contacto/Candice Tang - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) ha registrado este miércoles la vivienda de Hannah Natanson, una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post', a medida que avanza una investigación por la presunta filtración de secretos de Estado.

Aunque se desconoce qué informaciones concretas han suscitado estas medidas, el periódico 'The New York Times' ha confirmado el registro, el cual considera "extremadamente raro" en casos de este tipo.

La periodista, que cubrió las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para despedir a miles de funcionarios a nivel federal, publicó en diciembre un reportaje al respecto. Muchos de estos trabajadores han compartido sus casos personales con la periodista y han acusado al Gobierno de "ejercer presiones" en su contra, tal y como ha explicado el citado medio.

Durante la redacción del reportaje, algunas de sus fuentes admitieron estar "filtrando información", entre ellos un miembro del personal del Departamento de Justicia, que dijo entonces "los peligros" que esto acarreaba. "Lograr la verdad y sacar a la luz los hechos es mucho más importante", aseguró entonces, bajo condición de anonimato.