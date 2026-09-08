Regresa a Bielorrusia el periodista y activista Andrzej Poczobut tras su liberación en abril

Archivo - El periodista Andrzej Poczobut tras su liberación el pasado mayo. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y activista polaco Andrzej Poczobut, que cuenta también con nacionalidad bielorrusa, ha regresado a dicho país por primera vez desde que fuera liberado en el marco de un intercambio de prisioneros entre Varsovia y Minsk.

De esta forma ha cumplido su promesa de volver a Bielorrusia, pese a las dudas de si sería otra vez detenido, después de que fuera condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio antes de formar parte de un canje de detenidos.

En un mensaje en redes sociales, el activista ha publicado una imagen en la que se le ve del otro lado de la frontera, con las palabras "a orillas del Niemen", en referencia al río que transcurre cerca de la frontera, en el lado de Bielorrusia.

Poczobut fue puesto en libertad el pasado abril por las autoridades bielorrusas, cuando fue recibido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que desveló gestiones de Varsovia para lograr su salida de la cárcel.

En concreto fue parte de los cinco prisioneros que Bielorrusia y Polonia intercambiaron cada uno en un lugar de la frontera. Entre quienes también fueron liberados se encuentra el arqueólogo ruso Alexander Butiagin, detenido en territorio polaco desde diciembre de 2025 a petición de las autoridades ucranianas.

Encarcelado una decena de veces y considerado un preso político del Gobierno de Alexander Lukashenko tras ser perseguido desde hace décadas por su trabajo periodístico, Poczobut fue reconocido en 2025 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo.