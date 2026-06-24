Reino Unido, Alemania y Francia condenan el "acoso" de China en aguas al este de Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Taiwán. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido, Alemania y Francia han condenado este miércoles el "acoso" de China en aguas al este de Taiwán y han mostrado su "preocupación" por las recientes "operaciones especiales para aplicar la legislación marítima" china en la región.

En un comunicado conjunto, las oficinas de los tres países en territorio taiwanés --las cuales funcionan como legaciones diplomáticas 'de facto'-- han alertado de que este comportamiento supone una "amenaza para la estabilidad" en la zona y han dicho haber observado la "poco usual actividad china".

"Estas acciones amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional", recoge el texto, que muestra su oposición a "cualquier cambio unilateral del 'statu quo', especialmente mediante amenazas, el uso de la fuerza o la coacción".

Así, han hecho hincapié en que "es fundamental que se garanticen y respeten todos los derechos y libertades de navegación, así como la seguridad de los marineros y los buques", si bien no han explicado a qué se refieren al abordar las actividades chinas en estas aguas.

Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.

Los vínculos entre Taiwán y la China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. China considera a Taiwán como su provincia rebelde, pese a que la isla ha declarado su independencia y cuenta con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.