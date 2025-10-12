Reino Unido anuncia casi 23 millones más en ayuda para Gaza

Anuncia una conferencia de tres días para la reconstrucción del enclave palestino

El Gobierno británico ha anunciado este domingo que destinará 20 millones de libras (22,9 millones de euros) adicionales en ayuda para la población civil de Franja de Gaza. El primer ministro británico, Keir Starmer, dará los detalles durante su viaje a Egipto, donde asistirá a la firma del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes.

"El primer ministro anunciará 20 millones de libras en ayuda de Reino Unido para afrontar los problemas humanitarios de la población de Gaza y garantziar el suministro de agua, sistema de alcantarillado y servicios de higiene para decenas de miles de civiles de toda Gaza", ha informado el Gobierno británico en un comunicado oficial.

Esta ayuda se canalizará a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y "ayudará a quienes sufren hambruna, malnutrición y enfermedades".

Además, Starmer planteará que Reino Unido desempeñe un "papel de liderazgo" en la siguiente fase del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con iniciativas como una conferencia de tres días sobre la recuperación y la reconstrucción de Gaza.

Representantes empresariales, de la sociedad civil y gobiernos se reunirán en Wilton Park "para planificar y coordinar los esfuerzos para la Gaza de posguerra". "También se debatirá el apoyo a la transformación y el programa de reformas de la Autoridad Palestina para garantizar que pueda apoyar la recuperación de Gaza", explica Londres, que destaca que "la reconstrucción estará liderada por los palestinos, sin ningún papel en absoluto para Hamás".

"La recuperación a largo plazo debe estar liderada por los palestinos, pero será necesario una gran inversión pública y privada para alcanzar el nivel necesario de reconstrucción", ha argumentado el Gobierno británico.

Londres ha subrayado que está trabajando para que se mantenga el alto el fuego, que sean liberados los rehenes restantes y que la ayuda humanitaria llegue al ritmo y proporciones necesarias para lograr "una paz justa y duradera para los israelíes y palestinos por igual".

Reino Unido ha destacado que este año ya ha destinado 74 millones de libras en ayuda para alimentos y refugio en la Franja de Gaza y que espera destinar un total de 116 millones en total, una partida que incluiría los 20 millones adicionales anunciados este domingo.