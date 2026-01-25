Reino Unido anuncia la creación de un "FBI británico"

Archivo - Ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, ha anunciado este sábado la creación de un nuevo Servicio Nacional de Policía (NPS), al que se ha referido como un "FBI británico", en el marco de una de "las reformas más significativas de la policía que el país ha visto en 200 años".

La razón de ser de este nuevo cuerpo no es otra que la modernización de la Policía británica para poder afrontar las nuevas formas de delincuencia que amenazan el país, incluidos delitos relacionados con fraude, terrorismo, crimen organizado, el abuso en línea y otras actividades criminales "modernas y complejas".

"La delincuencia está cambiando", ha reflexionado Mahmood en un vídeo compartido en sus redes sociales. "Pero la Policía no (le) ha seguido el ritmo", ha lamentado antes de avanzar que la próxima semana presentará "un modelo completamente nuevo de actuación policial que ofrecerá una Policía de proximidad que proteja a (la)comunidad al tiempo que combate la delincuencia nacional, protegiendo a todos".

Esta nueva entidad aunará cualidades y labores de agencias existentes --como la Agencia Nacional contra el Crimen y las unidades regionales contra el crimen organizado-- en una única organización a la que el Ejecutivo británico dotará de "tecnología de última generación para rastrear y atrapar a criminales peligrosos", así como de "talento de clase mundial", ha informado la cadena pública de radiodifusión BBC.

De acuerdo con el mismo medio, el NPS estará liderado por un comisionado de policía nacional, que pasará a ser el jefe de Policía de mayor rango dentro del país, y se hará cargo de los delitos más relevantes a nivel nacional --como terrorismo, fraude o crimen organizado-- al margen de la "epidemia de delincuencia cotidiana".