Reino Unido apunta a un "descenso moderado" de los ataques con drones de Rusia en enero por el mal tiempo

Una persona usando la linterna del móvil en una parada del Metro de Kiev tras un apagón a causa de los ataques de Rusia contra el sistema energético de Ucrania (archivo) - Danylo Antoniuk / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este jueves a "un descenso moderado" de los ataques con drones kamikaze por parte de Rusia contra Ucrania durante el mes de enero, algo que achaca en gran medida a las "peores condiciones climatológicas" en medio del duro invierno en el país europeo.

"En enero de 2026, Rusia lanzó cerca de 4.400 drones kamikaze contra objetivos ucranianos. Esto supone un descenso moderado respecto a los aproximadamente 5.100 lanzados por Rusia en diciembre de 2025, casi seguramente por las peores condiciones meteorológicas", han sostenido a través de un comunicado.

Así, han manifestado que "las tasas diarias de lanzamiento aumentaron de forma significativa durante las dos primeras semanas de 2026", con una media de unos 190 al día, en comparación con los cerca de 140 cada 24 horas en enero. "Esto llega tras una breve pausa en los ataques contra infraestructura energética entre el 28 de enero y el 2 de febrero, que ambas partes respetaron en general", han agregado.

"Rusia volvió inmediatamente a unos ataques generalizados contra el sector energético de Ucrania el 3 de febrero", han recalcado, antes de señalar que estas instalaciones han sido "el principal objetivo" de Moscú desde octubre de 2025, según el citado texto, publicado por el Ministerio de defensa británico a través de sus redes sociales.

En este sentido, han especificado que "Rusia ha lanzado más de 20.000 drones kamikaze y más de 300 misiles, disparados por su flota de bombardeos de largo alcance, en intentos para destruir sistemáticamente la red eléctrica y la capacidad de generación de calefacción de Ucrania". "La provisión de agua se está viendo también impactada por esta campaña concertada, como efecto secundario", han añadido.

"Cualquier pausa en el uso de misiles permite a Rusia acumular reservas para futuros ataques y es casi seguro que su objetivo principal seguirá siendo la infraestructura crítica nacional a nivel de energía", han explicado los servicios de Inteligencia de Reino Unido.

"Rusia también puede compensar cualquier brecha en el uso de bombarderos de largo alcance aprovechando su arsenal de armas de ataque en profundidad", han esgrimido, antes de puntualizar que "Rusia ha dependido en gran medida de los misiles balísticos de corto alcance para este propósito, usándolos en cantidades mucho mayores durante esta campaña de invierno que en periodos previos en el conflicto".