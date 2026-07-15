Reino Unido convoca al encargado de negocios iraní por el supuesto rol de la Guardia Revolucionaria en ataques en Europa

Archivo - Bandera de Reino Unido en una imagen de archivo - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado al encargado de negocios de Irán, Ali Nasimfar, por el supuesto papel de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en la dirección de grupos afines para que llevaran a cabo una serie de ataques en toda Europa entre los meses de marzo y mayo.

"El señor Ali Nasimfar ha sido convocado en respuesta al papel desempeñado por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la dirección del Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha para que llevara a cabo una serie de atentados en toda Europa entre marzo y mayo", ha señalado un portavoz de la cartera de Exteriores británica en declaraciones recogidas en nota de prensa por ese mismo ministerio.

Al hilo, el portavoz ha sostenido que la actividad de la Guardia Revolucionaria "pretende socavar la seguridad de Reino Unido" y "sus aliados", no habiendo, por tanto, "cesado en su actividad hostil", sino que, por el contrario, "ha tratado de intensificar su comportamiento malévolo, lo cual es totalmente inaceptable".

Esta citación llega poco después de que el Gobierno de Reino Unido propusiera incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de grupos que podrá perseguir con nuevos poderes al quedar equiparados a los servicios de inteligencia extranjeros en el marco de Ley de Seguridad Nacional. Todo ello, en un movimiento para responder a las actividades de grupos respaldados por estados extranjeros, en medio de lo que considera una oleada de ataques por parte de grupos apoyados por Irán o Rusia.

"Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico. No se tolerarán las amenazas procedentes de estados extranjeros, y las medidas que hemos adoptado esta semana --entre ellas, la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en virtud de las nuevas competencias en materia de amenazas estatales-- tienen por objeto desenmascarar y frustrar los esfuerzos de quienes actúan a sus órdenes", han recordado las líneas del comunicado.