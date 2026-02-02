Reino Unido dará competencias al Ejército para responder ante drones tras duplicarse los incidentes

Archivo - El ministro de Defensa británico, John Healey, en una rueda de prensa en el marco de un viaje a Ucrania. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa británico, John Healey, ha anunciado este lunes que el país dará competencias al Ejército para responder ante las amenazas provocadas por aeronaves no tripuladas, después de que el pasado año se duplicaran los incidentes con este tipo de elementos en instalaciones militares.

"La duplicación del número de drones no autorizados cerca de instalaciones militares de Reino Unido en el último año pone de manifiesto la naturaleza cambiante de las amenazas a las que nos enfrentamos", ha asegurado el responsable de Defensa británico en un mensaje en redes sociales.

A continuación, Healey ha informado de que las Fuerzas Armadas británicas contarán con "mayores poderes" para derribar los drones "que supongan una amenaza" cerca de instalaciones militares, recalcando que Londres ha triplicado su inversión en tecnología para detectar y reaccionar ante drones.

Según informa la cadena británica BBC, el Gobierno registró el pasado año 266 incidentes con drones cercanos a bases militares, esto supone un auge en este tipo de situaciones con respecto a 2024, cuando se tienen registrados 126 casos.

En este sentido, apunta a la intención del Gobierno de dar más competencias al Ejército para detectar y derribar drones cerca de bases militares que resulten una amenaza.

Los protocolos actuales establecen que los militares desvíen los drones o trastoquen su señal de GPS con equipamiento antidron. Se espera que estos protocolos que en un principio se limitan a localizaciones militares se puedan extender a instalaciones civiles, como aeropuertos.

Una oleada de incursiones de drones y aviones rusos a finales del pasado verano puso en alerta al flanco este de Europa, provocando una carrera en Europa por desarrollar capacidades y protocolos más claros para enfrentar este tipo de amenazas.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una iniciativa europea para un 'muro antidrones' que protegiera la frontera este pero que se pudiera expandir a toda la Unión Europea para reforzar la defensa antiáerea ante la tecnología dron.