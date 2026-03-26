Reino Unido derriba un dron iraní en Oriente Próximo y destaca las operaciones defensivas de sus cazas

Archivo - Avión typhoon de la Fuerza Aérea Británica en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Tristan Biese - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado este miércoles del derribo de un dron iraní durante la madrugada anterior, por parte de una unidad británica de combate contra drones que opera en una zona de "alto riesgo" en Oriente Próximo, a la par que ha destacado las operaciones defensivas de sus cazas en la región, en concreto sobre Chipre y Jordania, tras los lanzamientos de proyectiles iraníes hacia estos países desde el inicio de la guerra desatada por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

"Una unidad británica de combate contra drones con base en tierra, que opera en una zona de alto riesgo, ha derribado con éxito un dron iraní durante la noche", ha señalado la cartera en una actualización de sus operaciones difundida en redes sociales, donde ha indicado que los Eurofighter Typhoon y cazas F-35 de la Fuerza Aérea británica han continuado sus misiones defensivas en la región incluso sobre Chipre y Jordania.

En esa misma línea, el ministerio dirigido por John Healey ha precisado que los pilotos británicos han completado "más de 850 horas de vuelo" en misiones dentro de la referida región que está siendo objeto de grandes tensiones en las últimas semanas, y ha avanzando que sigue colaborando con sus "socios" para desarrollar un "plan viable" que "garantice" la seguridad del tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio petrolero que actualmente se encuentra bajo un bloqueo de facto por parte del Ejército de Irán.

Por ello, según ha explicado la autoridad británica castrense, el jefe del Estado Mayor de la Defensa se ha reunido con representantes del sector del transporte marítimo mercante para escuchar sus preocupaciones y analizar la situación en la región.