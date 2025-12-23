Reino Unido dice que los "ciudadanos urbanos de etnia rusa" son escasamente reclutados para la invasión de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia de Lugansk, ocupada parcialmente en el marco de la invasión de Ucrania (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este martes que "los ciudadanos urbanos de etnia rusa" han sido reclutados "en cifras desproporcionadamente bajas" para los combates en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Si bien Rusia ha sufrido unas tasas elevadas de bajas desde el lanzamiento de la ilegal invasión a gran escala de Ucrania en 2022, incluidos probablemente más de 400.000 muertos y heridos en 2025 y 2024, los ciudadanos urbanos de etnia rusa siguen contribuyendo en cifras desproporcionadamente bajas en las filas militares y en las bajas, respecto al resto de la población", han dicho.

Así, han resaltado que "el medio independiente ruso Proekt informó recientemente de los resultados de un estudio a gran escala que muestra que menos del uno por ciento de los funcionarios rusos tienen familiares que hayan participado en la invasión ilegal", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

"Al centrar desproporcionadamente los esfuerzos de reclutamiento en regiones empobrecidas, a menudo pobladas mayormente por minorías étnicas, el aparato estatal ruso aprovecha mejor los incentivos financieros, al tiempo que limita el impacto en aquellas partes de la población rusa que viven en zonas urbanas y que tienen mayor peso político", han explicado.

En este sentido, han hecho hincapié en que "es casi seguro que Putin y la cúpula rusa están preparados para tolerar unas cifras continuamente elevadas mientras esto no afecte negativamente al apoyo del público y las élites a la guerra y estas bajas puedan ser reemplazadas" para mantener el esfuerzo militar en Ucrania.