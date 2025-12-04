Reino Unido y Noruega forman una alianza naval para "contrarrestar la amenaza submarina rusa"

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a su homólogo noruego, Jonas Gahr Store - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo noruego, Jonas Store, han anunciado este jueves un acuerdo de defensa que incluye una alianza naval para "contrarrestar la amenaza submarina rusa".

El acuerdo está diseñado para proteger los cables submarinos que, según Londres, están cada vez más amenazados por Moscú, después de que se haya registrado un aumento del 30 por ciento en los buques rusos avistados en aguas británicas en los últimos dos años.

"Este acuerdo histórico con Noruega fortalece nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestras naciones", ha declarado Starmer, que ha mencionado la "profunda inestabilidad global".

Según la alianza, las Armadas de ambos países --miembros de la OTAN-- operarán una flota de fragatas Tipo 26 construidas en Reino Unido. El acuerdo de 10.000 millones de libras (alrededor de 11.400 euros) "supone un importante impulso a la construcción naval británica y genera más de 4000 empleos".