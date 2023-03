Reino Unido presenta una nueva ley para deportar "rápidamente" a quienes entren de forma irregular

Sunak defiende que con esta ley "cumple" una promesa y defiende la legitimidad del Gobierno para decidir quién entra a Reino Unido

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha defendido este martes ante el Parlamento una nueva ley con la que el Gobierno quiere deportar "rápidamente" a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.

El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha, al que se atribuyeron en 2022 más de 45.000 llegadas. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que este año ya han perecido al menos 13, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Braverman ha abogado por "detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas", para lo cual ha puesto sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el Derecho Internacional.

Reino Unido tendrá el "deber" de expulsar a quienes intenten acceder al país de forma irregular y tan sólo permitirá que se queden aquellas personas con un "riesgo real de daños graves e irreversibles", menores de edad o enfermos graves. El resto serán expulsados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen.

La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual --aún por determinar-- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.

"Para el Gobierno, no responder a las olas de migrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras sería traicionar la voluntad del pueblo que nos ha elegido", ha explicado Braverman, que ha defendido no obstante el compromiso del país para acoger a personas que huyen de zonas en conflicto como Ucrania o Afganistán, informa la BBC.

El Partido Laborista teme que esta nueva legislación acreciente el "caos" migratorio. "Necesitamos una acción seria para frenar los peligrosos cruces de barcos (....), pero lo de hoy es como el día de la marmota", ha afirmado la opositora Yvette Cooper en la Cámara de los Comunes.

SUNAK "CUMPLE" SU PROMESA

Más tarde, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha incidido en que presentar esta nueva legislación sirve parar "cumplir" su promesa de "detener los barcos" y que sea el Gobierno quien decide quien llega a territorio británico, "y no las bandas criminales".

"Aquellos que cruzan ilegalmente el Canal (de la Mancha) no están huyendo de un país devastado por la guerra, o de la persecución, o de una amenaza inminente para la vida. Han viajado por países europeos seguros. Están pagando enormes sumas de dinero a los traficantes de personas para que realicen este viaje", ha añadido.

En esta línea, Sunak ha remarcado que "la razón" por la que las bandas criminales envían embarcaciones a Reino Unido es porque "saben" que el sistema migratorio británico "puede ser explotado" y que una vez en territorio del país, "los inmigrantes ilegales pueden hacer una multitud de reclamos de asilo".

Así pues, el 'premier' ha lamentado que esta es "la realidad" con la que Londres debe lidiar, por lo que ha defendido que si la legislación migratoria no se abordaba "ahora", la situación podría "empeorar cada vez más". "La gente debe saber que si vienen aquí ilegalmente resultará en su detención expulsión rápida", ha dicho.

"Una vez que esto suceda, y saben que sucederá, no vendrán y los barcos se detendrán. Por eso hoy estamos introduciendo legislación para dejar claro que si vienes aquí ilegalmente no puedes pedir asilo, no puedes beneficiarte de nuestras protecciones modernas contra la esclavitud, no se pueden hacer afirmaciones falsas sobre Derechos Humanos, y no puedes quedarte", ha aseverado.

Finalmente, Sunak ha reconocido que este nuevo proyecto es "duro pero necesario y justo", a la par que ha incidido en que la legislación se aplicará con carácter retroactivo, con lo que a los migrantes que hayan ingresado a Reino Unido de forma irregular se les aplicarán esta nuevas medidas.