Archivo - Un avión F-15 preparándose para despegar de la base de Lakenheath, en Reino Unido (archivo) - Martin Pope / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha reforzado las medidas de "protección física" y las "capacidades de defensa contra drones" en decenas de sus instalaciones militares, después de la alerta emitida por un supuesto aumento de los esfuerzos por parte de Rusia para llevar a cabo actos de sabotaje contra compañías implicadas en la entrega de ayuda a Ucrania.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestras bases, nuestro equipo y nuestro personal, y nos adaptamos constantemente para hacer frente a cualquier posible amenaza", ha manifestado un portavoz del Ministerio de Defensa británico en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha explicado que "esto incluye una inversión adicional de 470 millones de libras (cerca de 427,85 millones de euros) para reforzar la seguridad en instalaciones militares, lo que abarca una mejor protección física, vigilancia y capacidades de defensa contra drones".

"Ya hemos invertido 15 millones de libras (alrededor de 15,65 millones de euros) en tecnología de drones y sistemas para contrarrestarlos, además de establecer un espacio aéreo restringido sobre 44 instalaciones críticas de Defensa", ha especificado, sin más detalles al respecto.

Las declaraciones desde Londres llegan después de que la cadena de televisión británica Sky News y el diario 'The Times' hayan informado, citando a fuentes anónimas, que la Fuerza Aérea ha empezado a mover aviones a hangares y refugios durante la noche para protegerlos de posibles amenazas con drones, un extremo no confirmado por el portavoz de la cartera de Defensa.

Asimismo, estas informaciones apuntan a que las autoridades estarían pergeñando planes para levantar redes antidrones en torno a los aparatos que queden expuestos al estar posicionados en pistas de despegue y aterrizaje o en otras instalaciones militares que no cuenten por ahora con las suficientes medidas de seguridad para hacer frente a estos riesgos.

ALERTA DE SEGURIDAD

Tanto el Ministerio de Defensa como el MI5, el servicio de Inteligencia interior de Reino Unido, emitieron el martes una alerta conjunta ante lo que describieron como "un aumento de los intentos de Rusia para llevar a cabo actos de sabotaje contra instalaciones europeas relacionadas con la defensa".

"La alerta está dirigida a empresas en Reino Unido que proporcionan apoyo material directo a las Fuerzas Armadas ucranianas, incluidas aquellas que forman parte de la cadena de suministro", especificaron, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania, firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Dicha alerta detalló que estos presuntos esfuerzos por parte de Moscú se caracterizan, en general, por el uso de agentes subsidiarios que emplean métodos de sabotaje de baja sofisticación, como incendios provocados".

"El objetivo de estas acciones es socavar el apoyo a Ucrania y pueden coexistir con otras actividades hostiles, tales como la intimidación de personas, el espionaje y las operaciones de información", subrayaron en su alerta, que abarca a organizaciones que "colaboren en la adquisición de material militar" o "suministren equipamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania".

ADAPTACIÓN DE LA DOCTRINA

En este contexto, el jefe de la Fuerza Aérea británica, Harvey Smyth, afirmó el martes durante un acto que la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) se estaba preparando para un escenario en el que "no hay un lugar totalmente seguro" a nivel nacional y en el que "se combate desde Reino Unido, pero siendo necesario estar en movimiento".

Smyth puntualizó que la construcción durante los meses de verano de una nueva pista de despegue y aterrizaje en la base de Brize Norton --situada en Oxfordshire, a unos 120 kilómetros al noroeste de Londres y la más grande con la que cuenta la RAF-- ya implicó la dispersión de aparatos a otras instalaciones dentro del país europeo.

"Como rama, hemos demostrado que, si es necesario, podemos tomar lo que algunos habrían calificado como 'poner todos los huevos en la misma cesta', distribuirlo por todo Reino Unido y seguir operando", destacó. "Fue una gran prueba para nosotros y, francamente, el equipo estuvo a la altura", ensalzó.

"Debemos seguir en esa línea. Mantenernos lo mejor preparados posible, contando con todas las herramientas que hemos optimizado para hacer frente los desafíos que prevemos que podrían surgir", argumentó el mariscal jefe del Aire de Reino Unido, tal y como ha recogido Sky News.

MEDIDAS DE EEUU

Estos pasos por parte de Reino Unido tienen lugar además después de que que el Ejército de Estados Unidos confirmara hace unas dos semanas que adopta "acciones coordinadas y apropiadas" para garantizar la seguridad de sus efectivos desplegados en Europa y reseñara que sus aviones "rotan entre instalaciones por diversas razones", tras las informaciones sobre la supuesta salida de una decena de aparatos de reabastecimiento de una base aérea en Reino Unido por supuestos riesgos de seguridad no especificados.

"Las aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rotan entre diversas instalaciones y ubicaciones operativas por diversos motivos, incluidos el entrenamiento y las necesidades derivadas de situaciones reales", comentó un portavoz del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) en declaraciones a Europa Press, en las que remarcó que Washington "evalúa constantemente diversos factores que determinan qué medidas se implementan o modifican".

Según las informaciones recogidas por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', esta decisión habría estado motivada por supuestas amenazas de Irán, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente, semanas después de que Estados Unidos retirara sus bombarderos de la base de británica de Fairford tras un incidente de seguridad presuntamente relacionado con Teherán.

Las autoridades de Reino Unido detuvieron a ocho personas por su presunta implicación en la preparación de un atentado terrorista contra la base aérea --usada para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán--, con dos de ellas ya imputadas por prestar ayuda a la Inteligencia de Irán, a la que se achaca el incidente, si bien Teherán se ha desvinculado totalmente del incidente.