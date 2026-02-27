Reino Unido retira a su personal diplomático de Irán por la crisis de seguridad con EEUU

Archivo - Protesta de la diáspora monárquica iraní en Londres contra el estamento clerical de Irán - Europa Press/Contacto/Martin Pope - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha anunciado este viernes la retirada temporal de su personal diplomático en Irán en medio de la amenaza de un posible ataque estadounidense contra la república islámica si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

En la última actualización sobre el país, el Ministerio de Exteriores confirma que "dada la situación de seguridad, el personal británico se ha retirado de Irán" y la Embajada continúa "operando en modo remoto".

Como han avisado varios países más desde hace semanas, el Ministerio desaconseja cualquier viaje a Irán y avisa a sus ciudadanos allí que actúen bajo el conocimiento de que su seguridad podría correr peligro.

Hace solo unas horas, China recomendaba a sus ciudadanos que abandonaran Irán "lo antes posible" en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.