Renuncia el candidato a Fiscal Especial de EEUU acusado de mensajes racistas en los que dice "tener una vena nazi"

Archivo - Los senadores Rick Scott y Ashley Moody conversan durante las audiencias del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales para examinar la candidatura de Paul Ingrassia a Fiscal Especial, entre otras - Europa Press/Contacto/Mattie Neretin - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato conservador para dirigir la Oficina del Fiscal Especial, Paul Ingrassia, ha anunciado este martes que se retira de la carrera y no asistirá a la audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales para su nombramiento, argumentando que no cuenta con los apoyos necesarios, en plena controversia por sus mensajes racistas en conversaciones grupales en las que habría afirmado "tener una vena nazi".

"Me retiraré de la audiencia del jueves para dirigir la Oficina del Fiscal Especial porque, lamentablemente, no cuento con suficientes votos republicanos en este momento", ha publicado Ingrassia en la red Truth Social, en un mensaje en el que, aun así, ha agradecido "el abrumador apoyo" y ha prometido seguir trabajando para la Administración del presidente Donald Trump.

Su anuncio se produce después de que varios senadores republicanos afirmasen que no lo apoyarían y de que el propio líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta afirmara que su nombramiento "no va a pasar".

En los últimos días, el portal de noticias Politico ha recogido comentarios racistas de Ingrassia, afirmando "tener una vena nazi" y escribiendo mensajes como que "nunca se puede confiar en un chino o un indio". "Martin Luther King era el George Floyd de los años 60 y su 'fiesta' debería desaparecer y ser arrojada al séptimo círculo del infierno, donde pertenece", escribió Ingrassia en enero de 2024, según el chat recuperado por el citado medio.

Tras la publicación de estos mensajes, el candidato a fiscal especial envió una carta a los miembros republicanos de la comisión designada para aprobar o rechazar su nominación. "No recuerdo estas supuestas filtraciones de chats y no reconozco su autenticidad", escribió en la misiva.