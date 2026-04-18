República Democrática del Congo recibe a su primer grupo de migrantes expulsados de EEUU

Archivo - Migrantes latinoamericanos ven por televisión a Donald Trump - Felix Marquez/dpa - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno congoleño ha anunciado a última hora de este viernes la llegada del primer grupo de migrantes sudamericanos expulsados de Estados Unidos según el acuerdo bilateral firmado entre Washington y Kinshasa en línea con otros pactos similares con terceros países como Ghana, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda.

"Un contingente inicial de 15 personas ha llegado a Kinshasa el 17 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades competentes", ha confirmado el Ministerio de Comunicación e Información del país africano en sus redes sociales.

El Gobierno ha querido reiterar que la situación de los migrantes es "estrictamente transitoria, temporal y de duración limitada" y que su llegada no forma parte de "un mecanismo de residencia permanente en el territorio nacional ni de reubicación permanente".

El Gobierno congoleño garantiza que los migrantes serán acogidos en condiciones que cumplirán "con los requisitos de seguridad, las normas administrativas aplicables y los estándares reconocidos para la gestión ordenada del movimiento de personas", y con "los principios de humanidad y solidaridad, en estricto cumplimiento de la soberanía nacional y los intereses" del país.

Abogados y activistas han cuestionado la naturaleza de los acuerdos norteamericanos con países de África y otras regiones porque varios de estos países destacan por la represión tradicional que ejercen sus gobiernos y sus deficiencias en materia de DDHH, como Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

El caso de la RDC preocupa a la oposición contra el presidente Félix Tshisekedi, así como a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos porque temen que se repitan los sucesos de 1994 en el este del país, cuando el Gobierno congoleño decidió abrir la frontera a los tutsis que huían de los hutus durante el genocidio ruandés, un gesto de hospitalidad que resultó en varias muertes entre los congoleños en la región de Kivu.