El republicano Lindsey Graham se muestra más optimista sobre la retirada de tropas de Siria tras su reunión con Trump

Actualizado 31/12/2018 6:58:04 CET

WASHINGTON, 31 Dic. (Reuters/EP) -

El senador republicano de Estados Unidos Lindsey Graham ha asegurado este domingo tras reunirse con el presidente del país, Donald Trump, que el mandatario está comprometido a derrotar al grupo yihadista Estado Islámico, incluso cuando planea retirara a las tropas estadounidenses de Siria.

Graham adviritó de que retirara a los 2.000 soldados estadounidenses de Siria dañaría a la seguridad nacional y que aumentaría la capacidad de Irán de amenazar a Israel.

Durante una entrevista televisada, el senado republicano señaló que iba a pedir a Trump que frenara la retirada de tropas, anunciada a principios de este mes y que generó críticas generalizadas. Sin embargo, Graham, un aliado de Trump aunque se ha opuesto a algunas de sus decisiones de política exterior, se ha mostrado más optimista tras la reunión.

"Hablamos de Siria. Me dijo algunas cosas que no sabía que me hicieron sentir mucho mejor sobre hacia dónde nos dirigimos en Siria", ha indicado Graham.

"Todavía tenemos algunas diferencias, pero les diré que el presidente está pensando mucho en Sira: cómo retirar nuestras fuerzas pero al mismo tiempo lograr nuestros intereses de seguridad nacional", ha añadido.

Al ser preguntado si Trump había accedido a reducir la retirada de las tropas, el senador republicano ha dicho: "Creo que el presidente está muy comprometido a asegurarse de que cuando salgamos de Siria, Estado Islámico esté completamente derrotado".

Además, Graham ha subrayado que el viaje de Trump a Irak la semana pasada fue revelador y comprendió la necesidad de "terminar el trabajo" con Estado Islámico. "Creo que el presidente ha ideado un plan con sus generales que, para mí, tiene sentido", ha aseverado.

El Pentágono asegura que está considerando planes para una "retirada deliberada y controlada".