Rescatados por un buque de guerra francés 38 migrantes frente a la isla griega de Gaudos

Archivo - Un barco de la guardia costera en el puerto de Vathy, en Samos, isla que se considera un punto clave para las rutas migratorias. - Europa Press/Contacto/Lexie Harrison-Cripps

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han informado este miércoles de la llegada de un total de 38 migrantes que se transportaban en una lancha neumática frente a las costas de Gaudos, la isla más meridional de Grecia, a unos 50 kilómetros al sur de Creta.

Una patrulla de la Guardia Costera griega trasladó a los migrantes a Souda, en Creta, para su registro y alojamiento temporal, ha informado la propia institución, que detalla que la embarcación fue avistada por un buque de guerra francés el pasado lunes que rescató a los 38 hombres extranjeros.

Uno de ellos tuvo que ser llevado en ambulancia al Hospital General de Chania para recibir atención médica, mientras que los demás rescatados fueron llevados a un área de alojamiento temporal. Los migrantes habrían partido hace diez días de la región de Tobruk, en Libia, según la información detallada por la Guardia Costera helena.

El rescate se produce en medio de un aumento constante de las llegadas de migrantes a Creta y Gaudos, las islas griegas más próximas al norte de África, que han registrado un fuerte incremento de los desembarcos de migrantes en los últimos años, con muchas embarcaciones procedentes de Libia.