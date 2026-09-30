Revocada la absolución del exjefe del Ejército Milani por la desaparición de un soldado durante la dictadura argentina

Archivo - El exjefe del Ejército durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani. - Claudio Santisteban / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha revocado la absolución de César Milani, exjefe del Ejército durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que había sido exculpado de encubrir la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976 en la provincia de Tucumán.

El máximo tribunal ha dejado, por tanto, sin efecto la sentencia apelada y ha ordenado que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento.

El fallo considera que los tribunales inferiores realizaron una valoración "fragmentada y aislada de la prueba" para sostener la duda sobre la autoría de Milani en el acta de deserción que presuntamente encubrió el crimen.

Según la Corte, se omitió valorar que Milani había admitido públicamente haber firmado el expediente de deserción de Ledo, y se admitió un informe de la defensa objetado por la falta de idoneidad del profesional.

El Tribunal Supremo ha cuestionado el razonamiento que calificaba la actuación de Milani como "neutral" y un "mero trámite burocrático". La Corte ha destacado que el acta de deserción atribuida a Milani, entonces subteniente de 21 años, consignaba que Ledo se había fugado llevándose su equipo de campaña, a pesar de que el tribunal de juicio dio por probado que el soldado "no llevó consigo ni su equipo militar ni sus anteojos de uso permanente e indispensable".

El fallo concluye que lo expuesto en el acta revela que quien la confeccionó "o bien no constató el hecho (...) o bien (...) asentó algo deliberadamente falso".

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, abogó por confirmar la absolución. Rosenkrantz argumentó que la fiscalía no demostró que Milani, dada su escasa jerarquía y edad, compartiera información sobre los delitos con sus superiores, ni que conociera que los datos consignados en el acta de deserción eran erróneos. El magistrado sostuvo que "la concreta participación de cada imputado en los delitos juzgados debe ser demostrada en cada causa más allá de toda duda razonable".

La víctima, Alberto Agapito Ledo, desapareció la noche del 17 de junio de 1976 tras ser retirado de su cama en el campamento de Monteros (Tucumán) por personal de la fuerza militar. En el juicio original, el Tribunal Oral Federal de Tucumán había condenado al excapitán Esteban Sanguinetti a 14 años de prisión como partícipe secundario del homicidio y privación ilegítima de la libertad, y había absuelto a Milani de los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica.