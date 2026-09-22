El rey de Arabia Saudí condena el ataque contra La Meca atribuido a la "milicia terrorista" hutí

Archivo - El rey de Arabia Saudí - Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz al Saud, ha condenado este martes el ataque con dron lanzado la semana pasada contra la ciudad de La Meca y atribuido a los rebeldes hutíes, a quienes ha tachado de "milicia terrorista", en una intervención poco habitual ante el Consejo de Ministros reunido en Yeda.

En particular, el monarca de 90 años ha condenado el "intento de la milicia terrorista hutí de atacar" la ciudad sagrada del Islam, unas acusaciones rechazadas por la insurgencia hutí, y ha recalcado "este crimen atroz, que viola la santidad de los lugares sagrados, ofende los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo".

El rey, que tiene el título de Guardián de las Dos Mezquitas Sagradas --en alusión a los templos de La Meca y Medina--, ha reconocido además el papel de las fuerzas de seguridad así como de las Fuerzas Armadas "en la firme respuesta ante cualquier agresión contra los lugares sagrados, los peregrinos y los ciudadanos y residentes del Reino", recoge la agencia estatal de noticias SPA.

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí denunció en la madrugada del miércoles el lanzamiento de un dron contra La Meca, asegurando que sus defensas lo interceptaron y destruyeron y responsabilizando a los hutíes del proyectil.

En respuesta a estas acusaciones, el grupo rebelde lanzó el sábado ataques contra la capital saudí, Riad, e instalaciones de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno saudí, en Yanbu.