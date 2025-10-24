El rey Carlos III brinda una simbólica bienvenida a Zelenski en Reino Unido

El rey Carlos III recibe en el castillo de Windsor al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Aaron Chown/PA Wire/dpa

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Carlos III ha recibido este viernes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el castillo de Winsdor, una simbólica bienvenida que precede a la reunión que el mandatario ucraniano mantendrá desde Londres con la denominada Coalición de los Voluntarios, países aliados de Kiev.

Zelenski ha recibido de manos de la Casa Real un saludo ceremonial y ha inspeccionado un batallón militar. Se trata del tercer encuentro entre el presidente de Ucrania y el monarca británico en lo que va de año, después de los celebrados en marzo y en junio, y Carlos III ha expresado en varias ocasiones en público su apoyo frente a la invasión rusa.

Esta nueva visita de Zelenski a Reino Unido coincide con una nueva cumbre de líderes aliados a la que sólo asistirán presencialmente, además de Starmer, los primeros ministros de Dinamarca y de Países Bajos, Mette Frederiksen y Dick Schoof, respectivamente, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Zelenski también asistió el jueves en Bruselas a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que los Veintisiete no lograron cerrar un acuerdo definitivo para la utilización de los activos rusos congelados por las sanciones.