El rey Carlos III elogia en su discurso navideño a aquellos que se ponen en peligro para "defender a otros"

El rey Carlos III ha elogiado este jueves en su discurso anual de Navidad a aquellos que demuestran "valentía" y se ponen en peligro "para defender a otros", en alusión a Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney que redujo a uno de los dos atacantes durante el atentado contra una fiesta de Janucá en la playa de Bondi.

"Las historias del triunfo del coraje sobre la adversidad me infunden esperanza. Desde nuestros veteranos militares hasta los desinteresados trabajadores humanitarios, desde las zonas de conflicto más peligrosas hasta la forma en que individuos y comunidades demuestran una valentía espontánea, poniéndose instintivamente en peligro para defender a otros", ha expresado, sin nombrar a Ahmed, pero en alusión a sus heroicas acciones.

La Casa Real ha difundido imágenes del monarca durante su discurso anual en las que se le ve visitando la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Manchester después de que un ataque terrorista en octubre dejara al menos dos muertos.

Asimismo, aparecen imágenes de una ofrenda floral por el atentado en la playa de Bondi en el que murieron al menos 15 personas. Ahmed al Ahmed, de origen sirio, se enfrentó a uno de los atacantes para impedir que siguiera tiroteando a más personas en la zona y sufrió él mismo varias heridas de bala.

Carlos III ha subrayado así que es "alentador" conocer a personas de diferentes religiones que tienen valores en común, como "un anhelo compartido de paz y un profundo respeto por toda la vida". "Si podemos encontrar tiempo en nuestro viaje por la vida para pensar en estas virtudes, todos podemos hacer que el futuro sea más esperanzador", ha señalado.

Por otro lado, ha lamentado que "con el paso de los años", cada vez se recuerde menos "el final de la Segunda Guerra Mundial". "La valentía y el sacrificio de nuestros militares, hombres y mujeres, y la forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande, transmiten un mensaje atemporal para todos nosotros", ha dicho.

En este sentido, el rey Carlos III ha instado en su discurso --grabado en la Capilla de la Virgen de la Abadía de Westminster-- a "nunca perder de vista" dichos valores que "han forjado" Reino Unido ante las "divisiones" existentes, tanto en el país como en el extranjero.