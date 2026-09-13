Riad denuncia al menos dos heridos y daños en una mezquita tras el impacto de un proyectil hutí en Jizán

Ataque hutí con misiles balísticos contra unos camiones que transportaban equipo militar desde Arabia Saudí hasta el campamento militar de Al-Wadiah (archivo) - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este sábado después de que un proyectil atribuido a la milicia hutí de Yemen alcanzara la gobernación de Al Tuwal, en la región saudí de Jizán, próxima a la frontera con Yemen, según ha informado la Defensa Civil de Arabia Saudí.

El impacto ha provocado además daños materiales en una mezquita, así como en varios edificios y vehículos, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades saudíes, recogido por medios locales como la Agencia Saudí de Prensa (SPA, por sus siglas en ingles) o el diario 'Saudi Gazette'.

Los equipos de la Defensa Civil se han desplazado hasta el lugar del incidente y han activado los protocolos establecidos para hacer frente a este tipo de situaciones, según ha explicado un portavoz del organismo.

El responsable saudí ha condenado la ofensiva y ha subrayado que cualquier ataque contra instalaciones y objetivos civiles supone una "violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario".

El suceso se enmarca en el repunte de las tensiones en materia de seguridad en el sur de Arabia Saudí, escenario en los últimos días de ataques atribuidos a los hutíes, grupo respaldado por Irán que combate contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Riad.

Previamente, este mismo sábado las milicias hutíes yemeníes habían anunciado un ataque con proyectiles y drones contra un arsenal y contra centros de mando de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí en Sharurá en represalia por el apoyo de este país al Ejecutivo yemení.