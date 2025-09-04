Ribera lamenta que Europa sea incapaz de "hablar con una sola voz" sobre el "genocidio" en Gaza

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa , en la sede de la Comisión Europea, a 2 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). La Comisión Europea ha anunciado hoy una multa de 329 millones de euros a Glov - Comisión Europea - Archivo

BRUSELAS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha lamentado este jueves la "incapacidad" de Europa de "hablar con una sola voz" sobre la ofensiva israelí en Gaza, que ha tildado de "genocidio".

Ribera, que ya había señalado, sobre los ataques de Israel a la franja de Gaza, que "si no lo es, se parece mucho a un genocidio", se ha mostrado más tajante en su intervención de este jueves en la inauguración del curso universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París.

"El genocidio en Gaza pone de manifiesto la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso cuando las protestas se extienden por las ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas piden un alto el fuego inmediato", ha incidido.

Además, ha advertido de que "el aumento de las tensiones geopolíticas pone en tela de juicio los ideales de paz, cooperación y pleno respeto del Estado de derecho, los derechos humanos o el sistema de las Naciones Unidas".

Así, Ribera ha subrayado que mientras que "la guerra de agresión de Rusia en Ucrania pone a prueba la resiliencia de Europa", el "genocidio" en Gaza evidencia su incapacidad "para actuar y hablar con una sola voz".