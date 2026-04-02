Roberto Velasco, nuevo canciller de México tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud

Archivo - El nuevo canciller de México, Roberto Velasco Álvarez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este miércoles que el actual subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, asumirá el liderazgo del Ministerio de Exteriores, tras la renuncia del canciller, Juan Ramón de la Fuente, que ha alegado "motivos de salud".

"He decidido proponer al Senado de la República al maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller", ha señalado la mandataria mexicana en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el que ha especificado que Juan Ramón de la Fuente dejará su cargo "por motivos de salud".

El ministro de Exteriores saliente, según ha indicado Sheinbaum, "requiere de una rehabilitación muy delicada" por cuenta de unos problemas de espalda que lo han obligado a someterse a dos cirugías. No obstante, ha avanzado que De la Fuente "seguirá ayudando" al Ejecutivo mexicano una vez haya terminado su proceso de recuperación.

De la Fuente ha agradecido la oportunidad de haber podido estar al frente de la cartera de Exteriores, durante un tiempo en el cual, ha destacado, ha sido posible afrontar los retos presentados "con base en los principios constitucionales de política exterior" del país en aras de "defender a México", así como de "asistir y apoyar" a sus connacionales allá donde se encontraran.

Por su parte, agradeciendo la confianza por su nombramiento, Velasco ha manifestado asumir este nuevo compromiso, si el Senado lo ratifica, "con mucho amor al pueblo" y a su país, y con el objetivo de "defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo, y de seguir cooperando estratégicamente con respeto mutuo y beneficio compartido con América Latina y del Norte".