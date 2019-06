Rohani recalca que Irán "no busca una guerra" con EEUU y critica las sanciones de Washington

Publicado 25/06/2019 23:12:42 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha recalcado este martes que Teherán "no busca una guerra" con Estados Unidos o ningún otro país, al tiempo que ha vuelto a criticar a Washington por imponer sanciones contra el país.

"Irán no tiene interés en incrementar la tensión en la región y nunca busca una guerra con ningún país, incluido Estados Unidos", ha dicho el mandatario, durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Durante la misma, Rohani ha dicho que Teherán "siempre ha estado comprometido con la paz regional y la estabilidad", si bien ha advertido de que si las fuerzas estadounidenses vuelven a violar el espacio aéreo del país, habrá una respuesta "decidida".

Asimismo, ha dicho que "si el acuerdo nuclear hubiera sido aplicado por todas las partes se hubieran visto acontecimientos positivos en la región", en una crítica al presidente estadounidense, Donald Trump, por retirar al país del pacto en mayo de 2018.

Rohani ha reiterado que el respeto al acuerdo por parte de Irán se fundamentó en las promesas de la Unión Europea (UE) de garantizar los intereses económicos del país, lo que "no es ha materializado", según la agencia iraní de noticias IRNA.

En este sentido, ha asegurado que el país seguirá dejando de cumplir diversas cláusulas si no se alcanza una solución, antes de apuntar que el acuerdo no va a ser renegociado dado que Estados Unidos "ha demostrado que no está a favor de resolver los problemas".

El presidente iraní ha acusado además a Estados Unidos de las tensiones en la región y ha reiterado que el dron estadounidense derribado la semana pasada en el estrecho de Ormuz se encontraba en espacio aéreo del país.

Por su parte, la oficina de Macron ha dicho que la conversación ha tenido lugar como parte de una iniciativa de París para evitar un aumento de las tensiones en Oriente Próximo, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

EEUU "SUBESTIMÓ" A IRÁN

Rohani había señalado horas antes que Estados Unidos "subestimó" la capacidad militar de Irán durante el sobrevuelo del dron dado que "no esperaba" que Teherán pudiera derribarlo.

"No quiero decir que quisiéramos humillar a Estados Unidos, porque no buscamos humillar a nadie, pero esto fue un buen impulso para el ánimo de nuestra nación. Tenemos las capacidades necesarias", dijo.

"Decimos que tenemos paciencia estratégica, pero paciencia no es lo mismo que miedo. No tenemos miedo de Estados Unidos", señaló. "Nuestra paciencia tiene una 'línea roja'. Nuestras fronteras son nuestra 'línea roja'", zanjó.

Durante la jornada, el ministro de Exteriores iraní, Mohamed Yavad Zarif, ha acusado al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de "tramar una guerra".

La tensión entre los dos países ha ido en aumento desde que hace un año Estados Unidos abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear firmado en 2015 y haya reintroducido desde entonces las sanciones contra Irán.

Trump ha dejado claro que la opción militar no está fuera de la mesa pero este lunes optó por reforzar las sanciones con vistas a aumentar la presión sobre Irán, incluyendo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la lista de dirigentes iraníes sancionados.