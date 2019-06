Zarif recalca que Irán nunca intentará hacerse con armas nucleares y carga contra Trump

Publicado 25/06/2019 17:04:40 CET

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha recalcado este martes que Teherán nunca intentará hacerse con armas nucleares y se ha burlado del argumento del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre no llevar a cabo un ataque contra el país porque se habría saldado con la muerte de 150 personas.

"¿A usted le preocupan 150 personas? ¿Cuánta gente mató (Estados Unidos) con armas nucleares? ¿Cuántas generaciones aniquiló con esas armas?", se ha preguntado Zarif, presente en un acto en recuerdo de las personas afectadas por los ataques con armas químicas por parte de Irak durante la guerra entre 1980 y 1988.

Así, ha argumentado que "es Irán el pionero a la hora de hacer frente a esas armas y es Irán el que nunca intentará hacerse con armas nucleares, a raíz de su posición religiosa y estratégica".

En este sentido, Zarif ha manifestado que las autoridades iraníes consideran las armas nucleares "una violación de la seguridad y los valores humanos", según ha recogido la agencia iraní de noticias FARS.

"Como ha dicho el líder supremo (de Irán, el ayatolá Alí Jamenei), si quisiéramos armas nucleares no nos importaría en absoluto su oposición (de Estados Unidos)", ha recalcado.

"Creemos que esas armas sólo son adecuadas para aquellas personas que están dispuestas a matar no sólo a 150 personas, sino a millones de personas en un bombardeo nuclear", ha agregado Zarif.

Por ello, ha criticado a las autoridades estadounidenses por no destruir sus arsenales nucleares y afirmar al mismo tiempo "que están en contra de las armas de destrucción masiva".

LAS PALABRAS DE TRUMP

Trump dijo el viernes que estaba dispuesto a atacar a Irán en represalia por el derribo de un dron en el Golfo, pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada".

"Teníamos todo listo para responder anoche en tres puntos diferentes", explicó. En ese momento, "pregunté cuántas personas morirían", añadió, antes de precisar que la respuesta que le dio un general fue 150.

"Diez minutos antes del ataque lo paré", apuntó, confirmando así la información adelantada horas antes por 'The New York Times'. Según Trump, "no habría sido proporcionado por el derribo de un dron no tripulado".

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han incrementado en el último año a raíz de la retirada de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 y la reimposición de sanciones sobre Teherán.

Ante esta situación, Irán anunció en mayo que dejaría de cumplir algunos de sus compromisos y dio de plazo 60 días para reanudar el refinamiento de uranio a un nivel más alto si el resto de firmantes del acuerdo no son capaces de garantizar los intereses de Teherán.

Este mismo mes, las autoridades estadounidenses acusaron a Irán de estar detrás del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, lo que ha sido rechazado por Teherán.