Ruanda anuncia el cierre indefinido de su frontera con RDC a través del paso de Rubavu por el brote de ébola

Archivo - Imagen de archivo de un resididente de Rubavu (Ruanda) - Europa Press/Contacto/Cyril Ndegeya - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales ruandesas han cerrado el paso fronterizo de Rubavu con el este de República Democrática del Congo por el brote de ébola declarado en el país vecino que ha dejado ya 80 posibles fallecidos y más de 200 presuntos afectados.

El cierre indefinido del paso de Rubavu, uno de los más transitados entre ambos países, ha sido ordenado por el alcalde del municipio, Mulindwa Prosper, quien ha matizado que el tránsito solo queda reservado a los ruandeses que crucen desde RDC, y previo examen médico.

Según declaraciones recogidas por el periódico 'Kigali Today', el alcade ha explicado también que ha dado orden de reforzar la vigilancia en las rutas transfronterizas ilegales, las llamadas "panya", para impedir cualquier propagación a través de estos cruces prohibidos.

La de este domingo es la primera medida de este tipo adoptada por las autoridades ruandesas para detener la expansión de un brote que se ha internacionalizado con la declaración de un caso en Uganda y que ha alcanzado también en las últimas horas la zona de conflicto del vecino noreste de RDC, bajo control parcial de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

Las milicias, vinculadas al Gobierno ruandés (si bien Kigali rechaza este extremo), suelen moverse entre la frontera de ambos países para recolocar efectivos o abastecerse de munición. Las capitales de la región nororiental de Kivu llevan meses bajo su control y son escenario de una situación humanitaria crítica donde la asistencia de ONG se ha dificultado enormemente desde entonces.