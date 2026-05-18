Ruanda asegura no tener casos de ébola pero anuncia el refuerzo de sus controles en la frontera con RDC

Un trabajador sanitario con una mascarilla en un hospital en el este de República Democrática del Congo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de Ruanda han asegurado este domingo que, actualmente, no ha sido registrado en el país ningún caso de ébola, al calor del brote declarado en República Democrática del Congo (RDC), que ha dejado ya unas 80 posibles muertes y 246 casos sospechosos, al tiempo que han anunciado haber "reforzado" los controles y vigilancia de la frontera con ese país vecino.

"Actualmente no hay ningún caso de ébola en Ruanda", ha subrayado el Ministerio de Sanidad ruandés en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado haber "reforzado los controles y la vigilancia en los puntos de entrada a lo largo de la frontera con República Democrática del Congo".

En esa línea, la cartera de Sanidad ha señalado que los equipos sanitarios están "en alerta", en línea con el refuerzo de los sistemas de vigilancia para "garantizar la detección precoz y una respuesta rápida en caso de que sea necesario".

Recalcando que seguirá colaborando con socios nacionales, regionales e internacionales en aras de "proteger la salud y seguridad" de su población, Kigali se ha pronunciado en estos términos horas después de que el alcalde del municipio de Rubavu, Prosper Mulindwa, haya ordenado el cierre del paso fronterizo homónimo con el este de RDC.

Se trata de un cierre indefinido del considerado uno de los pasos más transitados entre ambos países. Concretamente, solo queda reservado el paso a los ruandeses que crucen desde RDC, y previo examen médico, ha indicado la autoridad local.

Ha sido este sábado cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la epidemia causada por la cepa Bundibugyo en RDC y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien ha matizado que no se trata de una emergencia pandémica.

Al respecto, el organismo internacional ha recordado que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han señalado que sus oficinas nacionales en RDC y Uganda se han coordinado con el Gobierno estadounidense, la cartera de Salud, otros miembros del Ejecutivo norteamericano y socios internacionales a fin de apoyar las labores de respuesta, incluyendo la vigilancia, el diagnóstico laboratorio, la prevención y control de infecciones y otras medidas de contención del brote.

Del mismo modo, los CDC han resaltado que "están prestando apoyo a los socios interinstitucionales que coordinan activamente la evacuación segura de un pequeño número de ciudadanos estadounidenses directamente afectados por este brote".

"Las zonas afectadas de la provincia de Ituri son regiones con grandes dificultades logísticas en el este de la República Democrática del Congo, con una infraestructura de transporte limitada, un terreno difícil y problemas de seguridad continuos que pueden complicar el acceso de los equipos de respuesta y el personal médico", han advertido los CDC.

Hasta el momento, han precisado, hay informes de una decena de casos confirmados, 336 sospechosos, 88 muertes en RDC y dos casos confirmados --incluida una muerte-- en Uganda, por cuenta de este brote que se erige como el 18º del virus del ébola en República Democrática del Congo desde 1976 y el segundo del virus de Bundibugyo.