Rubio argumenta que cualquier plan que no plantee una solución a la presencia de Hamás en Gaza será "un problema"

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha argumentado que cualquier plan de los países árabes que no plantee una solución a la presencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza será "un problema" porque Israel se verá obligado a enfrentarse al grupo armado palestino y, en consecuencia, se volvería a la casilla de salida.

"Cualquier plan que deje a Hamás ahí (en Gaza) va a ser un problema porque Israel no lo va a tolerar. Estaríamos justo donde empezamos (...) Hamás tiene armas. Alguien tiene que enfrentarse a esos tipos", ha subrayado en una entrevista para un programa de televisión estadounidense.

En este sentido, Rubio se ha cuestionado quién se enfrentaría a Hamás si no fuera Israel. "No van a ser militares estadounidenses. Si los países de la región no pueden entenderlo entonces Israel tendrá que hacerlo (volver a los combates) y entonces volveremos a donde empezamos", ha agregado.

Asimismo, ha resaltado que la Administración Trump dará "tiempo" a los países árabes para encontrar "un plan mejor". "Veremos de qué se trata y qué se puede hacer", ha dicho, en alusión a una posible reunión de los líderes regionales en Arabia Saudí.

Trump ha planteado que más de 1,5 millones de palestinos sean trasladados a la fuerza a Egipto y Jordania y ha dicho incluso que Washington podría hacerse con el control del enclave, algo rechazado frontalmente por la Autoridad Palestina, Hamás y los países de la región, que han alertado incluso de que podría suponer una limpieza étnica.

De hecho, el presidente estadounidense llegó a recalcar el domingo que su gobierno "está comprometido a comprar y poseer" la Franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamás, después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos.