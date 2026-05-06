Rubio asegura que las operaciones militares de EEUU en Irán han "concluido"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido", apenas unas horas después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, haya considerado que la guerra con Teherán podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres".

"La operación 'Furia Épica' ha concluido. Hemos alcanzado los objetivos de ese operativo", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la cual ha remarcado que Washington es partidaria de "la vía de la paz" con un Teherán que, según ha considerado, ha escogido otro sendero.

"El presidente prefería sentarse y elaborar un memorándum de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave que hay que tratar, una apertura total de los estrechos para que el mundo pueda volver a la normalidad", ha anotado Rubio, que ha apuntado seguidamente que Estados Unidos es "la única nación del mundo que puede hacer algo para abrir un paso en el estrecho de Ormuz con el fin de hacer llegar esos productos y rescatar a las personas allí atrapadas".

Durante dicha rueda de prensa, también ha emplazado a las autoridades iraníes a "aceptar la realidad", "tomar una decisión sensata" y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, de manera que pueda abrirse camino la "reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad", frente al "aislamiento, colapso económico y una derrota total" que, ha augurado, podría enfrentar Teherán.

En esa misma línea, tras reiterar que la fase de las operaciones militares norteamericanas en esta ofensiva ha llegado a su fin, el jerarca estadounidense ha señalado que ahora Washington está en la etapa del Proyecto Libertad, iniciativa "humanitaria" anunciada el pasado domingo por Trump en aras de facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del enclave, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, pocas horas después el propio mandatario estadounidense ha anunciado en su red social la suspensión "durante un breve periodo de tiempo" de dicha misión a fin de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, todo ello con el referido bloqueo manteniéndose vigente.

LA LEY DE PODERES DE GUERRA: "100% INCONSTITUCIONAL"

Por otra parte, el secretario de Estado se ha referido a la Ley de Poderes de Guerra de 1973, la cual fija un plazo de 60 días para el presidente ponga fin a una intervención militar o solicite autorización expresa del congreso. Ello es importante en la medida en que, mientras algunos congresistas consideran que el plazo de la contienda con Irán expiró el pasado viernes 1 de mayo --60 días después de la notificación formal del inicio de las operaciones--, hay quienes sostienen que la tregua paraliza la cuenta legal o incluso permite una prórroga adicional de 30 días.

"La Ley de Poderes de Guerra es 100% inconstitucional", ha defendido Rubio entonando un claro alineamiento con las declaraciones que, días antes, hizo el propio jefe del Ejecutivo norteamericano con relación a la regulación vigente sobre poderes bélicos, que pauta cómo ha de ser la autorización de los mismos. Esta postura, ha insistido el secretario norteamericano, no es solo la suya o la de Trump sino la de "todos y cada uno de los presidentes que han ocupado este cargo desde el día que se aprobó la ley".

En cambio, sí ha indicado que la misma ha sido cumplida "en lo que respecta a la notificación" porque, ha garantizado, desean "mantener buenas relaciones" con el Congreso. "No reconocemos que la ley sea constitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos con el fin de mantener (...) buenas relaciones con el Congreso".