Rubio defiende que un acuerdo de paz entre Líbano e Israel es "inmintemente posible"

1084452.1.260.149.20260505234004 Equipos de rescate retiran los escombros de un edificio devastado por un ataque de Israel en Beirut, Líbano - Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido este martes que un acuerdo de "paz" entre Líbano e Israel, que no ha cesado sus ataques contra el país vecino pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, es "inminentemente posible y debería alcanzarse".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha querido recalcar que "el problema" entre los dos países para llegar a ello es el partido-milicia chií libanés, Hezbolá. "El problema entre Isrel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hezbolá. Hezbolá opera desde el interior del territorio libanés. Aterrorizan y atacan a los israelíes, pero también están causando un daño tremendo al pueblo libanés", ha declarado sobre la milicia fundada en 1982 como reacción a la invasión israelí de Líbano ese mismo año.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha manifestado en este sentido que la Administración Trump espera que el Gobierno y el Ejército libaneses sean capaces de "empezar a plantar cara" al grupo chií y "desarmarlo", extremo en el que viene insistiendo el Ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Así, ha dicho que Washington está "muy comprometido con este proceso" pese a que, ha reconocido, "no va a ser fácil".

"Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que ambas partes sigan dialogando, de modo que se pueda avanzar hacia algún tipo de alto el fuego permanente que no se vea constantemente saboteado por Hezbolá y por la violencia de Hezbolá", ha asegurado.

Las autoridades libanesas han insistido en que Israel debe cesar sus ataques y retirar sus posiciones en el sur de Líbano antes de continuar con cualquier proceso de negociaciones. Más de 2.700 personas han muerto y 8.300 han resultado heridas en bombardeos de Israel contra terrotorio libanés desde el pasado 2 de marzo, según un nuevo balance difundido por Beirut este mismo martes.

El acuerdo de alto el fuego alcanzado a mediados de abril y extendido tras un encuentro entre delegaciones de los dos países en Washington no ha impedido a Israel detener sus ataques en Líbano, aumentando así la cifra de víctimas en este país, ni los enfrentamientos con Hezbolá.