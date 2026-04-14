Rubio recibe a delegaciones de Líbano e Israel en lo que describe como una "oportunidad histórica" para la paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha emplazado a las delegaciones de Israel y Líbano reunidas este martes en la sede de su cartera en Washington a aprovechar lo que ha calificado de "oportunidad histórica" para poner fin al conflicto y ha asegurado que el objetivo del encuentro es terminar con décadas de "influencia" de Hezbolá en la región.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes de que debemos lidiar con décadas de historia y las complejidades que nos han llevado a este momento único y a la oportunidad que tenemos ante nosotros", ha manifestado al recibir a los embajadores de Israel y Líbano en la capital estadounidense.

Rubio ha destacado que el objetivo de estas negociaciones es "poner fin definitivamente a 20 ó 30 años de influencia de (el partido-milicia chií) Hezbolá en esta parte del mundo". "El pueblo libanés es víctima de Hezbolá, es víctima de la agresión iraní, y esto debe terminar (...) Las complejidades de este asunto no se resolverán en las próximas seis horas, pero necesitamos avanzar y crear un marco para que algo suceda (...) para que el pueblo de Líbano pueda tener el futuro que merece", ha declarado antes de asegurar que estas conversaciones van "mucho más allá" del alto el fuego exigido por Beirut.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado ha defendido que este mismo "marco" permita "desarrollar una paz permanente y duradera para que el pueblo de Israel pueda vivir en paz (y) sin temor a ser atacado con cohetes por grupos terroristas en el extranjero".

"Esta es la esperanza aquí hoy. En eso estamos comenzando a trabajar. Esto es un proceso, no un evento. Esto es más que un solo día. Esto tomará tiempo, pero creemos que vale la pena el esfuerzo", ha reiterado.

Beirut había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" a Hezbolá.

El desarme del grupo miliciano también ha sido reclamado por las autoridades libanesas, ante el rechazo del grupo chií a dar ese paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país. El conflicto en Irán se ha extendido a Líbano después de que Hezbolá lanzará cohetes contra el Ejército israelí que ha contestado recrudeciendo los ataques y con un avance terrestre en territorio de Líbano, en lo que justifica como una operación para lograr una zona desmilitarizada que mejore su seguridad.

Las autoridades libanesas han elevado a casi 2.090 las víctimas mortales y más de 6.700 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1.100 heridos el pasado miércoles en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.