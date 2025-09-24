Rubio reclama a Lavrov desde Nueva York "medidas significativas" para resolver el conflicto ucraniano

Archivo - El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry Pre

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reclamado este miércoles a Moscú que tome "medidas significativas" para resolver el conflicto ucraniano a largo plazo durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desde la ciudad de Nueva York.

"El secretario ha reiterado el llamamiento del presidente Trump para que cesen las muertes (en Ucrania) y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera sobre la guerra", ha indicado en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El encuentro, que se ha producido en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha durado alrededor de una hora y se ha desarrollado a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación, si bien Lavrov ha hecho un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un mensaje en redes sociales en la víspera que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable".

El giro de Trump se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el líder ucraniano le habría informado de las últimas novedades en el frente.