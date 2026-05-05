Rubio resta importancia a las últimas críticas de Trump sobre el Papa León XIV

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha tratado este martes de restar importancia a las críticas vertidas durante la jornada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Papa León XIV, y ha negado que su inminente visita al Vaticano tenga por objeto "limar asperezas" con la Santa Sede.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha aclarado que se trata de un viaje que estaba "planeado desde antes", alegando que "hay mucho que de qué hablar con el Vaticano".

El jefe de la diplomacia estadounidese ha señalado que entre los temas que pretende abordar con el pontífice figuran la preocupación "compartida" por la libertad religiosa y la situación de Cuba, sometida a un bloqueo que Washington ha venido agravando desde hace meses. "Recibimos seis millones de dólares en ayuda humanitaria pero (las autoridades cubanas) no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la Iglesia. Nos gustaría hacer más (...) Así que hay mucho de qué hablar", ha explicado.

Preguntado por las recientes declaraciones de Trump acusando a Leon XIV de poner "en peligro a los católicos", Rubio ha rechazado que "esa sea una descripción precisa de lo que dijo" el mandatario. "Lo que el presidente ha dicho básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la utilizaría contra lugares donde hay muchos católicos y cristianos, y contra otros grupos", ha puntualizado.

Así, ha considerado que "el presidente no entiende por qué nadie, dejando a un lado al Papa, el presidente y yo, y creo que la mayoría de la gente, no puedo entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán llegue a tener un arma nuclear".

El inquilino de la Casa Blanca ha considerado horas antes que el Papa "está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente" durante una entrevista concedida a la cadena conservadora Salem News Channel, en la que ha criticado que el pontífice "prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "No creo que eso sea bueno", ha sostenido.

Estas declaraciones llegan a pocos días de la visita de Rubio a Roma y al Vaticano, cuyo número dos, Pietro Parolin, ha respondido que León XIV sigue en su camino" de "predicar el Evangelio", tras ser preguntado al respecto por la prensa, según ha recogido el portal de noticias Vatican News.

El Papa nunca ha expresado su apoyo a que Teherán deba tener armas nucleares, si bien se ha opuesto a la guerra y a la posterior escalada del conflicto en Oriente Próximo, instando a las partes a alcanzar un alto el fuego y retomar la senda del diálogo.