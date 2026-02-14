Rubio subraya que EEUU y China "le deben al mundo" una comunicación a pesar de los conflictos

Marco rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Marco Rubio, ha abogado este sábado desde Múnich por intentar llegar a acuerdos con China a pesar de los conflictos y los "irritantes" que afectan a la relación entre las dos potencias.

"Tenemos la obligación de comunicarnos con ellos y hablar como grandes potencias del planeta (...). Sería una pala praxis geopolítica no mantener conversaciones con China", ha declarado Rubio durante su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

Rubio ha indicado que los "intereses nacionales" de Washington y Pekín "no están alineados", pero "le debemos al mundo intentar gestionarlos lo mejor que podamos, obviamente evitando el conflicto, tanto económico como algo peor", ha argumentado.

En el caso de China "tenemos una obligación especial porque cualquier cosa que ocurra entre Estados Unidos y China en el ámbito comercial tiene implicaciones globales", ha planteado.

En otras ocasiones, ha apuntado, los intereses de China y Estados Unidos estarán "alineados", por lo que "podremos trabajar juntos y tener un impacto positivo en el mundo". Sin embargo, "nada de lo que pactemos puede ser a costa de nuestro interés nacional y francamente esperamos que China actúe también en pro de sus intereses nacionales, como esperamos que lo haga cualquier país".

Rubio se reunió el viernes en Múnich con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, quien planteó a Rubio en la misma línea que "el diálogo es mejor que la confrontación; la cooperación, mejor que el conflicto y el 'win-win' mejor que la suma cero".