Rubio viajará a Israel el 28 de febrero para reunirse con Netanyahu

Archivo - El secretario de Estado, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará el próximo 28 de febrero a Israel para una visita que incluirá un encuentro con el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, en el que se espera que le informe sobre las negociaciones nucleares con Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que el jefe de la diplomacia estadounidense volará a Israel a finales de este mes con vistas a una reunión con el dirigente israelí, si bien no ha precisado la duración de su estancia en territorio israelí ni la fecha de la cita con el líder del Likud.

El anuncio llega al término de la última ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Ginebra, que, de acuerdo a Teherán, ha producido un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Por contra, la Administración de Donald Trump ha insistido, tras las negociaciones en la localidad suiza, en que Irán sigue sin reconocer las "líneas rojas" norteamericanas que pasan por el programa nuclear iraní y, de hecho, Washington ha reiterado que el presidente norteamericano "se reserva la capacidad" de tomar medidas alternativas a la diplomacia.

Netanyahu viajó la semana pasada a la capital estadounidense, donde se reunió con el enviado especial, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno de Trump--, quienes lo actualizaron sobre los primeros contactos con Irán celebrados días antes en Mascate, capital de Omán.