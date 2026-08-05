Rumanía baraja hundir cuatro barcazas en el Danubio para aumentar el caudal hacia la planta de Cernavoda

El ministro de Defensa en funciones, Radu Miruta, observa las operaciones en el río Danubio para aumentar el caudal hacia la central de Cernavoda - MINISTRO DE DEFENSA, RADU MIRUTA/FACEBOOK

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rumanía ha iniciado este miércoles una compleja operación para hundir cuatro barcazas cargadas con rocas en el río Danubio y aumentar así el caudal hacia la central nuclear de Cernavoda en un momento en el que el bajo índice de agua, fundamental para enfriar sus reactores, amenaza su buen funcionamiento.

El hundimiento controlado de las cuatro barcazas tiene como objetivo crear una presa de fondo en el cauce del Danubio para elevar el nivel del agua entre 10 y 12 centímetros, además de limitar el flujo que discurre hacia el río Bala.

Esto se produce después de que los especialistas detonaran 180 kilogramos de explosivos sobre una roca conocida como Parjoaia. El ministro de Defensa en funciones, Radu Miruta, informó en la víspera de que esta operación permitió elevar dos centímetros el nivel del agua, si bien esto no ha sido suficiente para garantizar el suministro a uno de los reactores de la central nuclear.

Por el momento, las autoridades no han dado 'luz verde' al hundimiento hasta que esté garantizada la seguridad de los operarios ante las peligrosas corrientes del río. Las excavadoras, no obstante, siguen trabajando para obtener suficiente material para cargar las barcazas, según ha recogido Libertatea.

Los dos reactores de Cernavoda generan aproximadamente el 20% de la electricidad de Rumanía, lo que convierte a la central en una pieza clave del sistema energético del país. El caudal del Danubio es actualmente tres veces inferior a la media de agosto, con 1.450 metros cúbicos por segundo frente a los 3.900 habituales en estas fechas del año.