Rumanía convoca al embajador ruso para protestar por la violación de su espacio aéreo con un dron

Autoridades rumanas analizan los restos de un dron ruso que violó su espacio aéreo esta semana - MINISTRA DE EXTERIORES DE RUMANÍA EN X

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rumanía ha anunciado este viernes que ha convocado al embajador ruso en Bucarest para protestar por la violación de su espacio aéreo por parte de un dron después de que a principios de esta semana hallara los "posibles" restos de una aeronave no tripulada dentro de su territorio tras la última oleada de ataques.

La ministra de Exteriores rumana, Toiu Oana, ha informado a través de su perfil en la red social X de que su oficina ha presentado al embajador de Rusia "pruebas tangibles, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo rumano" durante la noche del 10 al 11 de noviembre, y ha expresado su "firme protesta contra este acto inaceptable e irresponsable, que constituye una violación de la soberanía".

"Los fragmentos recuperados por las autoridades rumanas en el lugar del accidente demuestran sin lugar a dudas su vinculación y participación en los ataques masivos perpetrados esa noche contra infraestructura civil ucraniana, ubicada en las proximidades de la frontera con Rumanía", ha manifestado.

Asimismo, han recriminado "la reiteración de estas situaciones, que constituyen riesgos particularmente graves para la seguridad de los ciudadanos rumanos, así como para la seguridad de Rumanía y la región", mientras que han condenado "una vez más" los ataques "ilegales e irresponsables" contra infraestructura civil ucraniana próxima a su país, miembro de la OTAN.

Bucarest ha recordado que se reserva su derecho a adoptar "las medidas legales necesarias para proteger a sus ciudadanos y su territorio, incluso a través de todo el espectro de instrumentos políticos, incluidas las sanciones".