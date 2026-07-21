Rumanía denuncia un ataque a un buque metanero frente a sus costas en el mar Negro, que deja tres heridos

Archivo - El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, durante una cumbre sobre Ucrania. - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha denunciado este martes un ataque a un buque que transporta gas licuado de petróleo frente a sus costas en el mar Negro, que han dejado a tres tripulantes heridos y ha obligado a intervenir a la Agencia Rumana de Salvamento Marítimo para evacuar a los marineros.

El buque, que provenía del puerto de Alejandría, en Egipto, y se dirigía al puerto ucraniano de Reni, fue atacado la noche pasada, ha confirmado el dirigente rumano. "El buque 'LPG Gas Lisbon', de pabellón liberiano, fue atacado fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a aproximadamente 20 millas náuticas de la costa rumana", ha incidido en un mensaje en redes sociales sobre el ataque producido a 37 kilómetros del litoral.

Dan ha explicado que incidente hizo intervenir a dos buques de la Agencia Rumana de Salvamento Marítimo. "Se dirigieron al lugar y evacuaron a toda la tripulación, incluidos los tres miembros heridos. Todos fueron llevados sanos y salvos a la costa", ha afirmado.

Así, ha indicado que ahora un remolcador se asegura de que el buque no se desvíe a la deriva y de que no represente un peligro a la navegación en el mar Negro.

"Las instituciones del Estado están en alerta y aclararán las circunstancias, causas y responsabilidades relacionadas con este grave incidente, que muy probablemente forma parte de la guerra ilegal de agresión de la Federación rusa contra Ucrania", ha agregado el dirigente rumano.