Rumanía derriba un dron no identificado sobre su espacio aéreo

Imagen de archivo de un avión de combate F-16 del Ejército rumano - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este viernes el derribo de un avión no tripulado sin identificar sobre el espacio aéreo de país y el comienzo de una investigación sobre el incidente.

Dan ha explicado que el dron fue interceptado en torno a las 11.00 hora local, una menos en la península Ibérica, por un avión de combate F-16 sobre una "zona deshabitada, por lo que el piloto pudo disparar sin que existiera ningún tipo de riesgo". El avión, ha añadido el Ministerio de Defensa rumano, pertenece a la Base 86 Aérea de Fetesti y se encontraba realizando una misión de vigilancia.

La intercepción ocurrió cerca de la localidad de Padina, en el municipio de Buzau, a unos 100 kilómetros de la frontera suroccidental de Ucrania y a 300 kilómetros de la ciudad de Odesa, escenario esta pasada noche de ataques rusos contra la infraestructura porturaria ucraniana.

"Actualmente, los equipos de las instituciones están investigando la zona", ha concluido el presidente en un mensaje publicado en redes sociales, "para obtener todos los detalles sobre el incidente".