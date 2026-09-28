Rumanía despliega dos cazas ante la incursión de un artefacto aéreo desde territorio de Ucrania

Archivo - Un piloto militar de la Fuerza Aérea Rumana realiza una exhibición con un avión F-16 Fighting Falcon durante el Salón Aeronáutico Internacional de Bucarest de 2025. - Cristian Cristel / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que durante la tarde del domingo la Fuerza Aérea rumana desplegó dos cazas F-16 tras la incursión de un artefacto aéreo desde territorio de Ucrania, que permaneció unos diez minutos en la zona.

"El sistema de vigilancia por radar del Ministerio de Defensa Nacional detectó un objeto aéreo que se desplazaba al norte de Chilia Veche, en territorio ucraniano, cerca de la frontera con Rumanía", ha indicado el Ministerio de Defensa de Rumanía en un comunicado sobre el incidente registrado en la localidad situada en el distrito de Tulcea, en el sureste del país.

El objeto aéreo, que no ha sido identificad por las autoridades rumanas, entró en el espacio aéreo rumano, se desplazó a lo largo de la frontera y su señal desapareció de los radares tras aproximadamente 10 minutos, ha informado Bucarest.

Al tiempo, ha confirmado que se activaron los protocolos de seguridad para la población del citado distrito a las 20.35 horas para levantarse posteriormente una vez pasó la alerta a las 22.05 horas.

En este sentido, el Ministerio de Defensa ha señalado que se desplazará este lunes un equipo especializado para investigar la zona en la que se produjo la incursión.