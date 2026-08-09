Rumanía mantiene el funcionamiento del reactor nuclear de Cernavoda nueve días más por el aumento del Danubio

El ministro de Transporte rumano en funciones, Radu Miruta, supervisa las tareas de hundimiento de cuatro barcazas en el río Danubio en el marco de la sequía - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE RUMANÍA

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rumanía ha informado este domingo de que podrá mantener en funcionamiento durante al menos nueve días más el segundo reactor nuclear de la central de Cernavoda después de que las recientes voladuras y el hundimiento de cuatro barcazas en el río Danubio hayan logrado aumentar el caudal unos cuantos centímetros.

"Esta mañana se ha realizado la primera medición tras el hundimiento de las barcazas en el Danubio y el dragado de los bancos de arena; si bien ayer el nivel del agua había descendido tres centímetros, esta mañana en Cernavoda se ha registrado un aumento de cuatro centímetros en las últimas 24 horas", ha confirmado el ministro de Transporte en funciones, Radu Miruta, en redes sociales.

En este sentido, ha precisado que esto permitirá "prolongar la capacidad operativa" del segundo reactor durante nueve días más" después de que el primer reactor se parara de forma controlada a finales de julio ante la escasez de agua provocada por la sequía.

"Se trata de un resultado tangible y traslado mi agradecimiento a todos los implicados: al primer ministro por coordinar y apoyar los esfuerzos para superar cada obstáculo, a la Administración Nacional Aguas Rumanas (ANAR) por idear la solución, y al Ejército y al Ministerio de Transportes por llevarla a cabo", ha señalado.

De la misma forma, el titular de la cartera de Transportes ha aplaudido la labor de "los remolcadores", que han trabajado "sin descanso" estos días. "Ante un problema real, no necesitamos explicaciones de por qué no se pueden hacer las cosas; necesitamos soluciones y personas que las pongan en práctica", ha zanjado.

Esto se produce después de que los especialistas detonaran 180 kilogramos de explosivos sobre una roca conocida como Parjoaia. Posteriormente, las autoridades pusieron en marcha una compleja operación para hundir cuatro barcazas cargadas con las mismas rocas desprendidas tras la detonación controlada en el brazo de Bala.

Los especialistas tuvieron que posponer varias veces el operativo debido a las fuertes corrientes en el río. El hundimiento de las dos primeras barcazas se completó durante la noche del viernes al sábado, mientras que las dos restantes se hundieron a primera hora de este sábado, según han recogido varios medios rumanos.

El descenso del nivel del agua en uno de los ríos más grandes de Europa ha puesto en jaque la seguridad energética de varios países por los que discurre y emplean su caudal para refrigerar las plantas nucleares que se encuentran a su orilla.