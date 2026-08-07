Rumanía pide ayuda a Bruselas ante la crisis energética por la sequía en el Danubio

Una fotografía de la sequía en el río Danubio a su paso por Rumanía - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Victor Negrescu, ha anunciado este viernes que Rumanía ha solicitado a la Comisión Europea que convoque con urgencia al Grupo Europeo de Coordinación de la Electricidad y active los mecanismos de apoyo europeos ante la crisis energética provocada por la sequía en el río Danubio.

"Hemos solicitado formalmente a la Comisión Europea una coordinación europea de emergencia para proteger a los consumidores y a la economía rumana en el contexto de la situación energética generada por la grave sequía y los flujos extremadamente bajos del Danubio", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

Negrescu ha defendido así que "los efectos sobre la seguridad energética, la competitividad de la economía y los precios que paga la población requieren una intervención rápida a nivel europeo, acompañada de apoyo técnico y financiero de la Unión Europea".

El eurodiputado del Partido Socialdemócrata rumano también ha pedido que se identifiquen "soluciones temporales que garanticen la continuidad del suministro energético, respetando al mismo tiempo las condiciones de seguridad operativa".

"La Unión Europea cuenta con mecanismos para apoyar a los Estados miembros que enfrentan situaciones excepcionales, pero es necesario activarlos. Nuestra prioridad debe ser proteger a los ciudadanos, las pyme y la industria, evitando nuevos aumentos de los precios de la energía", ha agregado.

Según ha informado el Instituto Nacional de Hidrología y Gestión del Agua (INHGA), el caudal del Danubio en el país este viernes se sitúa en los 1.400 metros cúbicos por segundo, si bien aumentará ligeramente a mediados de la próxima semana.

El primer ministro en funciones, Ilie Bolojan, ha afirmado este mismo viernes que el actual nivel del Danubio garantiza por el momento el funcionamiento del reactor de la planta nuclear de Cernavoda, según ha recogido la agencia de noticias Agerpres.

"Hoy tenemos un nivel del Danubio en la zona de donde se extrae el agua de refrigeración que garantiza el funcionamiento durante cuatro o cinco días si los caudales disminuyen uno, dos o tres centímetros diarios", ha explicado el primer ministro.

El Gobierno de Rumanía ha puesto en marcha esta semana una compleja operación para hundir cuatro barcazas cargadas con rocas en el río Danubio y aumentar así el caudal hacia Cernavoda, unas operaciones que tienen como objetivo crear una presa de fondo para elevar el nivel del agua entre 10 y 12 centímetros.

Las máquinas excavadoras siguen trabajando a destajo para cargar en las barcazas los fragmentos de roca desprendidos tras la detonación controlada que llevaron a cabo las autoridades en el río Bala, si bien las operaciones de hundimiento han tenido que ser pospuestas debido a las fuertes corrientes en la zona.