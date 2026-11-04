Rumanía rescata a tres marineros tras hundirse un remolcador por una colisión en el mar Negro

Archivo - Bandera de Rumanía en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rumanía han anunciado este miércoles el rescate de tres marineros en el mar Negro tras la colisión de dos embarcaciones y el hundimiento de una de ellas durante las labores de remolque de un buque alcanzado en un ataque frente a las costas de Ucrania.

El Ministerio del Interior rumano ha afirmado que los tres marineros han sido trasladados al 'Odin', de bandera neerlandesa y que se dirige a puerto en Rumanía, antes de agregar que los otros cuatro tripulantes del 'Aziz Bey' han rechazado ser evacuados argumentando que "no necesitan asistencia".

Así, ha destacado que el 'Aziz Bey' emitió durante la madrugada una señal de alarma tras chocar con el 'Mentor', que estaba siendo remolcado por el primer barco y una segunda embarcación después de "sufrir daños en aguas de Ucrania, cerca del puerto de Odesa, cuando se dirigía a Turquía".

"El buque que estaba siendo remolcado no tenía tripulación a bordo", ha especificado la cartera, que ha manifestado que las "adversas condiciones meteorológicas" en la zona provocó "la ruptura del enlace de remolque" y una colisión entre el 'Aziz Bey' y el 'Mentor' que derivó en el hundimiento del primer barco.

El incidente llevó a Rumanía a lanzar una operación de búsqueda y rescate que tiene lugar "en condiciones particularmente difíciles por el viento y un mar picado que no permiten por ahora el despliegue de medios aéreos".

"La prioridad de todos los efectivos implicados es salvar vidas. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", ha explicado el Ministerio del Interior rumano, que ha destacado que dará más información según progresen estas labores en la zona.