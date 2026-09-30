Rumanía sigue sin gobierno tras fracasar la investidura del candidato Muresan

Primer ministro designado, Siegfried Muresan, durante la sesión parlamentaria en Bucarest. - Cristian Cristel / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del candidato a primer ministro de Rumanía, Siegfried Muresan, no ha recibido este miércoles el apoyo necesario en el Parlamento para su investidura, por lo que continúa la parálisis política en el país tras caer el Ejecutivo de Ilie Bolojan al quedarse en minoría a finales de abril.

En una sesión del Parlamento rumano, de un total de 464 diputados y senadores, 182 votaron a favor de la propuesta de Ejecutivo y 15 en contra, por lo que se ha quedado muy por debajo del listón necesario de 233 apoyos, en su segundo intento de investidura.

Ha destacado la ausencia de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) del ultraderechista George Simion, en la sesión, mientras que los miembros del Partido Socialdemócrata de Rumanía han boicoteado la votación del Ejecutivo de Muresan.

El hasta ahora eurodiputado liberal ha lamentado tras el fiasco de su investidura que pese a presentar una solución "para poner fin a la crisis política" en el país. "Vimos que los partidos que provocaron la crisis política votaron para prolongarla. Estamos a la espera de ver cuáles serán los próximos pasos del presidente de Rumanía", ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Agerpres.

Muresan ha señalado que continuará defendiendo "todas las reformas que la gente está esperando", incidiendo que la población rumana ha soportado los últimos meses las consecuencias de "estabilizar" el país. "Lucharemos para garantizar que los esfuerzos realizados por los ciudadanos durante el último año no hayan sido en vano", ha subrayado.

Así, ha tenido palabras de agradecimiento para los diputados del Partido Nacional Liberal (PNL), Unión Salvar Rumanía (USR) y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR), formaciones que sostienen su candidatura.

Rumanía se asoma a unas nuevas elecciones tras dos intentos fallidos de obtener un voto de confianza y meses de crisis política. Queda ahora en manos del presidente, Nicusor Dan, usar el instrumento constitucional para disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios mientras que Bolojan sigue desde mayo como primer ministro en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.