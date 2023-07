Rusia acusa a la comunidad internacional de "dar más importancia a matar que a proteger"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova - LUIZ RAMPELOTTO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a la comunidad internacional de "dar más importancia a matar que a proteger" en relación con las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha afirmado que el suministro de armas a Ucrania es "más relevante que las garantías de seguridad de la OTAN".

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha criticado así al ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kileba, por sus comentarios acerca de la adhesión del país a la OTAN y ha sugerido de forma sarcástica que debería "asistir a un programa de educación a distancia en la academia de diplomáticos del Ministerio ruso".

"Estúpido. Tienes que aprender las reglas antes de que el juego empiece, no después", ha señalado Zajarova en un mensaje de Telegram en el que ha hecho alusión a los comentarios de Kuleba sobre los próximos pasos a seguir por Kiev para unirse a la Alianza.

En este sentido, ha indicado que "este es el mundo basado en las normas inventado por los occidentales". "Lo más inteligente es no participar dado que no existen normas", ha puntualizado antes de añadir que "dichas reglas se cambian sobre la marcha cuando los resultados no son los deseados".

"La alternativa es el Derecho Internacional, que es apoyado por la mayoría de la gente sensata", ha dicho antes de arremeter también contra el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, que ha expresado su preocupación por las garantías de seguridad de los países del G7.

Para Zarajova, se trata de "humor al estilo Odesa". "El precio a pagar es conocido; territorio ucraniano despejado gracias a armas occidentales. Para que quede exactamente la gente necesaria para servir a los contingentes de la OTAN", ha aseverado.