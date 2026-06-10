Rusia acusa a Dinamarca de "apoyar el terrorismo" al facilitar el establecimiento de industria militar ucraniana

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles al Gobierno danés de "dar apoyo al terrorismo" perpetrado por el "régimen de Ucrania" al facilitar el establecimiento de industria militar ucraniana en el país, que luego destina su producción al equipamiento del Ejército ucraniano.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha indicado que el despliegue de estas empresas en suelo danés para "defender los intereses del régimen terrorista y criminal de Kiev es un acto criminal en sí mismo que socava la idea de alcanzar una solución diplomática al conflicto" y que solo amenaza con "recrudecerlo".

"Por su puesto, vemos esto como una forma de financiar y apoyar actividades terroristas", ha lamentado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS. En este sentido, ha acusado a Copenhague de "estar obsesionado con el odio hacia Rusia" y de estar dispuesta a "mirar para otro lado cuando empresas ucranianas se involucran en escándalos de corrupción".

Asimismo, ha asegurado que las autoridades danesas están dispuestas también a "comprometer los requisitos de seguridad más básicos en la industria y de ignorar la opinión de su propia población" al respecto.

"El concepto de Derechos Humanos, libertades y humanismos se encuentra totalmente pisoteado. Está claro que las armas y los componentes de producción que serán desplegados en Dinamarca por parte de empresas ucranianas serán utilizados para futuros ataques terroristas", ha lamentado, advirtiendo de que estos ataques tienen como objetivo "la población y la infraestructura civil rusas".